Oktay Derelioğlu: Eşim intihar edince aslında futbolu bırakmıştım

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski golcüsü Oktay Derelioğlu, eşinin ölümünün ardından yaşadığı zor günleri anlattı.

4 büyüklerin üçünde oynayan ve A Milli Takım ile birçok gol atan eski futbolcu Oktay Derelioğlu, NTV'de yayınlanan "Kırılma anı" adlı programa konuk oldu.

Derelioğlu, 1997 yılında intihar eden eski eşi Yeşim Derelioğlu'nun ölümünün ardından çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"VİTESİ BOŞA ALINMIŞ KAMYON GİBİYDİM"

Emek Ege'nin 'Çok büyük bir acı yaşadın, bu acının altından nasıl kalktın?' sorusuna Derelioğlu, "Yani ondan sonra çok fazla futbol oynadığımı düşünmüyorum. O dönemden sonra futbolu bıraktığımı düşünüyorum. Hani kamyon yokuş aşağı boşa alır ya vitesi. Hayatımın kırılma anıydı. O dönemden sonra hiç çalışmadım. Çünkü ben çok esktra çalışan biriydim. Çok anlamsız geldi. Çok uzun yıllar sürdü bu." şeklinde cevap verdi.

Oktay: Eşim intihar edince aslında futbolu bırakmıştım - VİDEO

GENÇLER ONU 'ETO'O BİTMİŞ' VİDEOSUYLA TANIYOR

Yıllardır sosyal medyada dolaşan 'Eto'o bitmiş' videosuyla hafızalara kazınan Derelioğlu'nun acı hikayesi, bu program sayesinde yeniden akıllara geldi.

Oktay Derelioğlu: Eto'o bitmiş - VİDEO