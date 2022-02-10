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Oktay Gürdal'dan jeneriklik gol
Vanspor'un Afyonspor'u 2-1 yendiği maçta Vanspor oyuncusu Oktay Gürdal, röveşata-vole karışımı harika bir gol kaydetti.
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 16:59
- Güncelleme : 10.02.2022 - 17:22
2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor ile Afyonspor, 22 Ocak’a ait erteleme maçında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Vanspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu maçta Van ekibi adına galibiyet golü, 2002 doğumlu Oktay Gürdal’dan geldi.
OKTAY GÜRDAL'DAN JENERİKLİK GOL
66. dakikada sahneye çıkan Gürdal, rövaşata-vole karışımı bir gol kaydetti.
Böylece Vanspor, yeni teknik ekip göreve geldikten sonra çıktığı 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Oktay Gürdal'dan jeneriklik gol VİDEO