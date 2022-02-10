Euro
15.45
-0.18%
Dolar
13.53
-0.05%
Altın
797.84
-0.04%
Borsa
2037
-0.28%
Bitcoin
596.122
-0.81%
BTXN Coin
30.72
-5.96%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C
    Oktay Gürdal'dan jeneriklik gol

    Oktay Gürdal'dan jeneriklik gol

    Vanspor'un Afyonspor'u 2-1 yendiği maçta Vanspor oyuncusu Oktay Gürdal, röveşata-vole karışımı harika bir gol kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor ile Afyonspor, 22 Ocak’a ait erteleme maçında karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Vanspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu maçta Van ekibi adına galibiyet golü, 2002 doğumlu Oktay Gürdal’dan geldi.

    OKTAY GÜRDAL'DAN JENERİKLİK GOL

    66. dakikada sahneye çıkan Gürdal, rövaşata-vole karışımı bir gol kaydetti.

    Böylece Vanspor, yeni teknik ekip göreve geldikten sonra çıktığı 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.

    Oktay Gürdal'dan jeneriklik gol VİDEO

    Oktay Gürdal dan jeneriklik gol #1

    Oktay Gürdal dan jeneriklik gol #2

    Oktay Gürdal dan jeneriklik gol #3

    Oktay Gürdal dan jeneriklik gol #4

    Oktay Gürdal dan jeneriklik gol #5


    Görüş Bildir