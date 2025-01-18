Ole Gunnar Solskjaer ve Serdal Adalı, U-19 maçını izledi
Haber Merkezi

U-19 Akademi Elit A Ligi’nde Beşiktaş ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri; Yusuf Can Calayır, Adnan Karahisar (2) ve Kartal Cengizer kaydetti.

SOLSKJAER MAÇI İZLEDİ

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi maçı yerinden takip etti.

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Emre Çalışkan
Editor