Ole Gunnar Solskjaer ve Serdal Adalı, U-19 maçını izledi

Haber Merkezi
U-19 Akademi Elit A Ligi’nde Beşiktaş ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri; Yusuf Can Calayır, Adnan Karahisar (2) ve Kartal Cengizer kaydetti.
SOLSKJAER MAÇI İZLEDİ
Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi maçı yerinden takip etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış