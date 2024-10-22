AA

Türkiye'de daha önce Gaziantep FK, Sivasspor, Ümraniyespor, Gençlerbirliği formalarını giyen ve kariyerine 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da devam eden Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sarı-yeşilli ekipte oynadığı 6 maçta 4 gol atan 31 yaşındaki forvet, ligin 9. haftasında 4-1 kazandıkları Adanaspor müsabakasında 3 kez ağları havalandırdı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Performansını artırmayı hedeflediğini vurgulayan Kayode, şunları dedi:

Kendimi iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Güzel bir takımımız var. Arkadaşlarımızla çok profesyonel çalışıyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacım var, gün geçtikçe daha iyi olacağıma inanıyorum. Gittikçe özgüvenim artıyor, ritim yakalıyorum. Daha iyi olacak.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"

Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlatan Nijeryalı futbolcu, şunları kaydetti:

Kendimi Şanlıurfa'da iyi hissediyorum. Daha önce de Gaziantep'te oynamıştım. Orası ile burası aynı gibi, hiçbir değişiklik yok. Atmosfer ve hava iki şehrin de aynı. Türkiye'de uzun süre oynadım, biliyorum. Burada bir aileyiz, Türkiye'de 6. sezonumu geçiriyorum, daha uzun yıllar Türkiye'de oynamayı hedefliyorum. Sahada her şeyimi verip uzun yıllar oynamak istiyorum. Sahada her şeyimi vermek için çalışıyorum. Türkiye benim ikinci evim.

"TÜRK FUTBOLU GELİŞTİ"

A Milli Futbol Takımı'ndan da övgüyle söz eden Olarenwaju Kayode, şu şekilde konuştu: