Olay iddia: Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki VAR konuşmaları sızdırıldı Ünlü gazeteci Serhat Ulueren, Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyonda hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in arasında geçtiğini iddia ettiği konuşmaları yayınladı.

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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.

Güven Yalçın'ın şutunda Samet Akaydin'in müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazlar yükseldi. Hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR hakemi Hüseyin Göçek'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti.

Hüseyin Göçek kendisini savundu

Lider Haber kanalında yayınlanan Telegol programında sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR konuşmalarını yayınladı.

Hüseyin Göçek, maç sonrasında Temsilciler Kurulu üyesine, "Pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda Kardeşler oyunu başlatacaktı, Arda başlatma dedim. Araya girdim." ifadelerini kullandı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İşte VAR konuşmaları: (Resmi veri değil iddiadır)

VAR Hüseyin Göçek:

Arda, bir dakika oyunu başlatma.

Hakem Arda Kardeşler

Ne oldu?

Hüseyin Göçek

Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık.

Arda Kardeşler

Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok.

Hüseyin Göçek

Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak.

Arda Kardeşler