Olay iddia: Fenerbahçe, Fransa Ligi'nde oynamak istiyor Fransız basınında, Türk futbolunun önemli takımlarından Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi halinde Ligue 1'de mücadele etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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2 Nisan'da ligden çekilme oylaması yapması beklenen Fenerbahçe'nin, Avrupa'da lig aradığı iddia edilmişti.

Fransız spor medyası, Fenerbahçe'nin ligden çekilme düşüncesini ve Fransa Ligue 1'de yer alma isteğini aktardı.

"Ligue 1'de mücadele etmek istiyorlar"

Foot Mercato'nun haberine göre; 2 Nisan'da ligden çekilme kararı almayı düşünen Fenerbahçe, Fransa Ligue 1'de mücadele etmeyi planlıyor.

Bu iddia, Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırırken sarı-lacivertlilerin ligden çekilme kararı vermesi halinde neler olacağı da merakla bekleniyor.

Öte yandan, bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı.