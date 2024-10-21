Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 7 Fenerbahçeli oyuncu için karar

Haber Merkezi
Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında karar verildi.
3 OYUNCUYA TAKİPSİZLİK
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 tarihinde Papara Park'ta oynanan maç sonrasında çıkan olaylarda, sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
4 OYUNCU İÇİN UZLAŞMA BÜROSU KARARI
Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan savcılık uzlaştırma bürosuna dosya gönderildi.
Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.
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