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    Olcan Adın'dan 29 Ekim paylaşımı

    2 sene önce futbolu bırakan Olcan Adın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir paylaşım yaptı. Adın, gönderisinde "Atatürk'ü sevmeyen adamla yan yana bile gelmem" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 15:48
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    Olcan Adın'dan 29 Ekim paylaşımı

    Kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray gibi takımlarda top koşturan Olcan Adın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    "ATATÜRK'Ü SEVMEYEN ADAMLA YAN YANA GELMEM"

    Eski futbolcu yaptığı paylaşımda, "Tek başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ü sevmeyen adamla yan yana bile gelmem." ifadelerini kullandı.

    Olcan Adın dan 29 Ekim paylaşımı #1

    Olcan Adın dan 29 Ekim paylaşımı #2

    Olcan Adın dan 29 Ekim paylaşımı #3

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