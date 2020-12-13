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Olcan Adın'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın'dan göndermeli paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 13.12.2020 - 16:00
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve uzun yıllar Galatasaray forması giyen Olcan Adın'dan Fenerbahçe'ye gönderme geldi.
"KLASİKLEŞEN MAÇ SONU FOTOĞRAFI OLACAK MI?"
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba?" ifadesi kullandı.
Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe takımı bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.