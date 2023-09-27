Olcay Demir'den Galatasaray'ın penaltısına açıklama: Bence saçma bir şey yaptılar Sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden İstanbulspor'un Teknik Direktörü Olcay Demir, maç sonrasına açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanında mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve art arda 5. galibiyetini aldı.

"Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla takımda bir şok oldu"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Olcay Demir, kulübün teknik direktör Fatih Tekke ile dün yollarını ayırdığını hatırlatarak, "Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla takımda bir şok oldu. Maça takımı Fatih Hoca hazırladı. Bana aynı şeyleri takıma aktarmak ve maçın içinde bunları yönlendirmek kaldı." dedi.

Galatasaray'ın çok fazla yetenekli oyuncusu olduğunu ve bu nedenle maçın ilk bölümünde alan savunması yaptıklarını aktaran Demir şöyle dedi:

"Maçın orta bölümünde biraz daha topa sahip olmayı düşünüyorduk. Bunu çok yapamadık. Oyunun son bölümünde ise bir ön alan baskısı planladık. Aslında plan tuttu. Fakat Galatasaray maçında girdiğiniz 3-4 pozisyon oluyor. Bunlardan bir tanesini atmanız gerekiyor. Atsaydık burada bir puanı rahatlıkla alacaktık. Güzel bir maç oldu. Savunma anlamında iyi oynadık. Biraz daha üretken olabilirdik. Olmadı. Galatasaray'a başarılar diliyorum."

"İstanbulspor daha da iyi olacak inşallah"

Olcay Demir, Fatih Tekke'nin yardımcısı olduğunu vurgulayarak, "Fatih Hoca dün istifa etti. Ben de bu maça emanetten çıktım. Burası aynı zamanda benim de kulübüm. 10 senedir bu kulüpteyim. Yarın büyük ihtimalle ben de ayrılacağım. Üç gün sonra da bir maç var. Başkanımız bir değerlendirme yapacak. Yeni bir hoca gelir. İstanbulspor daha da iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Demir, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşarak kullandıkları ve kaçırdıkları penaltıyı saygısızlık olarak algılayıp algılamadıklarına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

Galatasaray'ın penaltısına yorum: Bence saçma bir şey yaptılar