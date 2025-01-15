Olcay Şahan: Bizim için ilk hedef deplasmandan galibiyetle dönmektir

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, sadece 2 kez kaybetti.

Teknik Direktör Olcay Şahan yönetimindeki kırmızı-lacivertliler, 18 Ocak Cumartesi günü İnegölspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

İzmir ekibinde Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

"KAMPIMIZ ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ GEÇTİ"

Antalya kampının gayet güzel geçtiğini hatırlatan Şahan, şunları dedi:

Kampımız çok güzel ve verimli geçti. Gereken çalışmaları kampta yaptık. Önceliklerimizden birisi kampımızı sakatlık olmadan tamamlamaktı. Yine kampımıza alt yapıdan oyuncularımızı da aldık ve onların son durumunu gördük. Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyoruz.

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Genç teknik adam, lig hedefi konusunda da şu ifadeleri kullandı: