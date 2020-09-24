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    Olcay Şahan, Denizlispor'u icraya verdi

    Denizlspor'dan parasını alamayan Olcay Şahan, avukatı aracılığıyla kulübe dava açıp icra makbuzu gönderdi.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 13:09
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    Olcay Şahan, Denizlispor'u icraya verdi

    Denizlispor'un geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan, kulüp tarafından kendisine ödenmeyen 375 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe dava açtı.

    Denizli 4. İcra Dairesi, borç nedeniyle Denizlispor'a resmi tebligat yolladı.

    7 GÜN İÇİNDE ÖDEYİN

    Tebligatta, Olcay Şahan'a 15 bin 737 TL yasal faiziyle birlikte toplam 390 bin 337 TL'lik ödemenin 7 gün içinde yapılması gerektiği, gereken ödeme yapılmadığı takdirde icra takibinin yasal olarak başlatılacağı belirtildi.

    Denizlispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Olcay, yeşil-siyahlı ekipte forma giydiği 30 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu Olcay, daha önce Beşiktaş'ta da oynamıştı.

    Olcay Şahan, Denizlispor u icraya verdi #1

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