Olcay Şahan: Devreyi 3 puanla tamamlamak istiyoruz

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 17. hafta mücadelesinde Afyonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem Afyonspor maçını hem de geçtiğimiz hafta iç sahada 1-1 berabere kaldıkları Sarıyer maçını değerlendirdi.

"MÜCADELEMİZİ GÖSTERDİK"

Sarıyer maçında futbolcularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren Olcay Şahan, şunları dedi:

Taraftarlarımızın ayağına sağlık; bizi Sarıyer maçının son düdüğüne kadar desteklediler. Çok güzel bir maç oldu. Bu karşılaşmadan sonra oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettim ve alkışı hak ettiler. Güçlerinin son damlalarına kadar tüm mücadeleyi verdiler. Bundan ötürü çok mutluyuz. Sarıyer maçını kazanabilirdik. Rakibe bu ligde şu ana kadar fazla önde baskı yapılmadı ama biz oyun felsefimiz doğrultusunda baskılar yaptık, pozisyonlara girdik ve mücadelemizi gösterdik.