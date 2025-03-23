Olcay Şahan sahalara geri döndü

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2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu'da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, dikkat çeken bir karar aldı.

Şahan, futbola geri dönmeye karar verdi...

Teknik direktörlük deneyimi sonrası yeşil sahalara dönen Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, 590 maça çıktı ve 96 gol, 78 asist kaydetti.

Kariyerindeki tek kupasını ise 2015/2016 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş ile kazandı.

"MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA YAPIŞTIRDIM"

Öte yandan Olcay Şahan, 2013 yılında verdiği bir röportajda attığı golle ilgili, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım" ifadelerini kullanmıştı.

Olcay'ın bu ifadesi esprilere konu olmuş, sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.