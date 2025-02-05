Ole Gunnar Solskjaer 2. galibiyetini elde etti

İHA
Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu galibiyetle Beşiktaş'ın başındaki 2. galibiyetini elde etti.
TEK GALİBİYETİ BILBAO KARŞISINDAYDI
Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken, Twente'ye 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor mücadelesinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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