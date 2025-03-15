Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu haketmiyor

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Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.

Siyah-beyazlılar 9 kişi kalan rakibine 1-0 yenilerek 3 puan kaybetti.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EKSTRA KALİTE GÖSTEREMEDİK"

Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçı hak etmediklerini söyleyen Solskjaer, "Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç..."

"BEŞİKTAŞ BUNU HAKETMİYOR"

"Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Taraftarlarımızdan özür diliyorum."

"RAKİBİMİZ OYUNU DOMİNE ETTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Solskjaer şöyle dedi:

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak"

"ÖNEMLİ OYUNCULARI GETİRİP YENİ VE İYİ BİR TAKIM İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Solskjaer, oyuna hakim bir takım olmak için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım oluşturmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var; ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."

"OYUNCULARIMA KALEMİZE GOL ATMALARINI SÖYLERDİM"

Beşiktaş'ın, fair-play'i ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizen Norveçli teknik direktör, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz" diye konuştu.