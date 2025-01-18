Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş harika geçmişi olan büyük bir camia

AA & Ensonhaber

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını duyurduğu Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a gelmişti.

Solskjaer'i taşıyan uçak, saat 14.30 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

"HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Kulüp yöneticileriyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Solksjaer, şu ifadeleri kullandı:

Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi.

"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZ TUTKULULAR"

Beşiktaş taraftarına da değinen 51 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

Taraftarlarımız çok önemli. Yönetim kurulumuzla da bunu konuşuyorduk. İnanılmaz tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım, daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Ronny Johnsen de öyle. Onlar bana buradaki taraftarlardan bahsettiler, Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan müthiş bir taraftar.

ADALI, SOLSKJAER'LE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer'le bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe'de bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen görüşmede Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe da yer aldı.