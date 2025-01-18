Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş - Samsunspor maçını tribünden takip etti

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabaka siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynandı. Maçta ise gözler tribünlere çevrildi.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.

Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Dolmabahçe'de mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.