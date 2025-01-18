Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde

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Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek göreve başlayan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip, futbolcular ve tesislerde görevli personellerle tanışan Solskjaer, kendisi gibi Norveçli olan futbolcu Jonas Svensson’la bir süre sohbet ettikten sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

SAMSUNSPOR MAÇINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Teknik ekibe ve futbolculara bu akşam oynanacak Samsunspor maçında başarılar dileyen Teknik Direktör Solskjaer, daha sonra Başkan Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile birlikte U-19 Akademi Takımı'nın Elit A Ligi’nde Boluspor’u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izledi.