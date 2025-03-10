Ole Gunnar Solskjaer: Futbol, size bazen böyle yumruklar atabilir

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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BAZEN BÖYLE YUMRUKLAR ATABİLİR"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

Futbol, size bazen böyle yumruklar atabilir. Futbolun böyle bir tarafı vardır.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Norveçli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz.

"YAPACAĞIMIZ TEK ŞEY ÇALIŞMAK"

Solskjaer, son olarak, şunları dedi:

Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. 8 gün boyunca bu maça hazırlandık, iyi hazırlandık. Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Rafa Silva'ya bir parantez açmak istiyorum. Bugün çok iyi oynadı. Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. İkinci yarıda ikinci gol gelse farklı bir maç olabilirdi. İki gol de hayal kırıklığı yaratan gollerdi. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak.

"BU MAĞLUBİYETTEN DERS ALACAĞIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugünkü sonucun hayal kırıklığı olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

1-0’dan sonra ikinciyi atıp maçı bitiririz diye düşündüm. Çok basit goller yedik. İlk golde duran toptan boş bir şekilde kafa vuruşu oldu. İkinci golde taç atışında organize değildik. Futbolun böyle durumlarda suratına yumruk atma gibi bir huyu vardı. Hiçbir ağaç cennette yetişmez. Yollar taşlıdır. Hiçbir şey kolay değildir. Bu mağlubiyetten ders alacağız. Kabul edip, ellerimizi havaya kaldırıp kabul etmemiz gerekiyor.

"TÜRKİYE'DE İYİ HAKEMLERİN OLDUĞUNDAN EMİNİM"

Norveçli teknik adam, yabancı hakem konusuyla ilgili gelen bir soruyu ise, şöyle cevaplandırdı:

İyi hakemlerin maç yönetmesi lazım. Türkiye’de iyi hakemlerin olduğundan eminim. İyi hakemlerin ırkı fark etmez. Ama hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Çoğu teknik direktör hakemlerle ilgili konuşmayı tercih eder. Ben o teknik direktörlerden değilim. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hakemlerin de yüzde 100 ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum.

"BU ŞEKİLDE GOLLER YEMEK HAYAL KIRIKLIĞI"

Gaziantep FK karşısında mevkilerden bağımsız genel anlamda iyi olmadıklarına vurgu yapan Ole Gunnar Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Duran toplardan goller yedik. Orada pozisyonlardan bağımsız 7-8 oyuncu savunma yapıyorsunuz ve rakip boş bir şekilde kafa vuruşu yapıyor. Kurduğumuz savunma prensiplerimiz var. Oyuncularımız orada görevlerini yapamadılar. Orta saha oyuncularımız genel anlamda iyiydi. Gaziantep FK’nın da iyi oyuncuları var. Bugün oyun ve takım yapımız genel olarak kötü değildi. Rakibe çok şans verdik. Duran toptan gol yeme sorunu önceden de vardı. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz ve ders alacağız. Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı oluyor.

"FİNAL VURUŞLARINDA DAHA KALİTELİ OLMALIYDIK"

52 yaşındaki teknik direktör, yenilgilerin ardından oyuncularını daha da iyi tanıyacağını belirterek, şu sözleri sarf etti:

Bugün çok şey öğrendim. Her oyuncum yüzde 100’ünü verdi. Saha içindeki tutumları iyiydi. Final vuruşlarında daha kaliteli olmalıydık. Defansif ve ofansif daha iyi olmalıydık. Daha erken, 6-7 hafta oldu buraya geleli. Bir şeyleri değiştiriyoruz. Set oyunlarında da kendimiz geliştirmeliyiz. Bugün Rafa Silva harikaydı. Çok fırsatlar yakaladı. Oyuncularımızı daha iyi tanıyacağım. Mağlubiyetlerde oyuncularımın tavırlarını daha iyi göreceğim. Mağlubiyetlerin ardından çok iyi çalışıp geri dönüş yapmalıyız.

"ÖNEMLİ OLAN ÖZGÜVENİ SONUCA ÇEVİRMEK"

Takımın özgüven açısından bir probleminin olmadığını da dile getiren Solskjaer, şu değerlendirmede bulundu: