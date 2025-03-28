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Ole Gunnar Solskjaer ile Okan Buruk, 3. kez karşılaşacak

Ole Gunnar Solskjaer ile Okan Buruk, 3. kez karşılaşacak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Bu maçlarda iki teknik adam da 1'er galibiyet elde etti.