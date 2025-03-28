Ole Gunnar Solskjaer ile Okan Buruk, 3. kez karşılaşacak
İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de mücadele edecek.

Derbi iki takımın teknik direktörünün de rekabetine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

1'ER GALİBİYET ALDILAR

Söz konusu maçlarda Buruk, Başakşehir'i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başındaydı.

Başakşehir ile Manchester United, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, iki takım da 1'er galibiyet elde etti.

OYNANAN MAÇLAR

04.11.2020

Başakşehir: 2 - Manchester United: 1

24.11.2020

Manchester United: 4 - Başakşehir: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor