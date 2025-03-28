Ole Gunnar Solskjaer ile Okan Buruk, 3. kez karşılaşacak

İHA
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de mücadele edecek.
Derbi iki takımın teknik direktörünün de rekabetine sahne olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.
1'ER GALİBİYET ALDILAR
Söz konusu maçlarda Buruk, Başakşehir'i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başındaydı.
Başakşehir ile Manchester United, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, iki takım da 1'er galibiyet elde etti.
OYNANAN MAÇLAR
04.11.2020
Başakşehir: 2 - Manchester United: 1
24.11.2020
Manchester United: 4 - Başakşehir: 1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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