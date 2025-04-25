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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşırken bu mağlubiyetin ardından Hatayspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Beşiktaş’ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında attığı 3 golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.

"IMMOBILE'NİN HAT-TRICK YAPMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ESH Spor Muhabiri Hazal Palavar'ın Immobile hakkındaki sorusunu da yanıtladı.

Solskjaer, Immobile’nin hat-trick yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "O çok üst düzey bir profesyonel ve iyi futbolcu. Son haftalarda oynamam durumuna karşın da davranışı iyiydi. Süreci iyi götürdü ve iyi çalıştı. İçinde bulunduğumuz durumda tecrübe de çok önemli. Onlara da ihtiyacımız var. Bugün onun hat-trick yapmasından dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Immobile ile sezon sonu yolların ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili gelen soruyu ise Solskjaer, şöyle cevaplandırdı:

Hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. Başkanımız kendisiyle konuşuyor, ben konuşuyorum. Herkesin mutlu olması gerekiyor. Bir oyuncu oynadığı ve gol attığı zaman mutlu oluyor.

IMMOBILE'DEN GÜLÜCÜKLÜ YANIT

Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Hatayspor karşısında moral depolayan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Müsabakanın ardından görüntülediğimiz Ciro Immobile, "Fenerbahçe'ye gol atacak mısın?" sorusuna gülümseyerek yanıt verdi.