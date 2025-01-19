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Haber Merkezi

Beşiktaş 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için bir imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş Stadyumu Moda Merkezi'ndeki törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da katıldı.

Gerçekleşen imza töreninde ise dikkat çeken bir an yaşandı.

İSMİNİN TELAFFUZUNU SÖYLEDİ

"Adınızın nasıl telaffuz edildiğine dair çeşitli telaffuzlar çıkıyor. Sizin ağzınızdan doğru olanı öğrenebilir miyiz?" sorusu karşısında Norveçli teknik adam, isminin doğru söylenişini açıkladı.

"BAŞKANLA OLE ÜZERİNE ANLAŞTIK"

51 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra ise şunları dedi: