Ole Gunnar Solskjaer, mangalın başına geçti

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Yönetim kurulu üyeleri, yemekte sohbet ettikleri futbolculara Trabzonspor’la oynanacak müsabakada başarılar diledi.

SOLSKJAER, MANGAL BAŞINDA

Gerçekleştirilen etkinlikte ise Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'in mangalın başına geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

51 yaşındaki teknik adam, etlerin pişirilmesinde ustaya yardım etti.