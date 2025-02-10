Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Silva'nın pozisyonuna karar verdi

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Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta bahar havası hakim...

Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Silva'nın sarı kart cezası nedeniyle yokluğunda orta saha kurgusunu değiştirdi. Al Musrati, Cher Ndour ve Jean Onana'nın ayrılıklarına ve Rafa Silva'nın yokluğuna rağmen zorlu Sivas deplasmanında orta sahanın performansı gözle görülür biçimde arttı.

BEŞİKTAŞ PASLA ETKİLİ ÇIKTI

Gedson, Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'den oluşan üçlü orta saha, Sivasspor deplasmanında oyunun kontrolünü almayı başardı. Beşiktaş, savunmadan ve orta sahadan sürekli isabetli pas yaparak atağa kalktı.

Savunmadan hücuma çıkmak isterken mecbur kalınan uzun toplar, Sivasspor maçında atılmadı.

BU ORTA SAHA ARTI RAFA İLE DEVAM!

Beşiktaş ligde 7 maç ve 131 gün sonra deplasmanda galip gelirken, yeni üçlü orta saha hattının performansı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i bir hayli memnun etti.

Tecrübeli teknik adamın orta sahadaki üçlü kurguyu bozmayıp, Rafa Silva'ya Trabzonspor maçından itibaren sol kanatta görev vermeyi düşünmeye başladı.