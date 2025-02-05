Ole Gunnar Solskjaer: Semih genç ve yetenekli bir oyuncu

İHA

Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Bu tür maçlar her zaman zorlu olur kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz bize karşı sahada oldukça dirençliydi. Taraftarımız da bugün burada harika bir atmosfer oluşturdu. En iyi taraftara sahibiz. Kazanarak gerekli avantajı sağladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"ORTA SAHA OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini vurgulayan 51 yaşındaki teknik adam, "3 oyuncu gitti ve yeni oyuncular arıyoruz. Başkanımız ve scout ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Önemli olan kulübün geleceği. İyi seçimler yapmamız gerekiyor. Genç oyuncularımız var. Onları da yetiştirerek faydalanmamız gerekiyor. Ama evet orta saha oyuncusu alacağız" şeklinde konuştu.

"SEMİH GENÇ VE YETENEKLİ BİR OYUNCU ONA DAİR UMUDUM VAR"

Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu’nun performansından memnun olduğunu aktaran Norveçli teknik adam şöyle dedi:

"Semih genç ve yetenekli bir oyuncu ona dair umudum var. Ama iyi bir oyuncu olmak istiyorsa Ciro dan öğrenmesi gereken şeyler var. Mustafa da gayet yetenekli bir oyuncu. İkisi de heyecan verici. Semih bugün defansif anlamda da takıma oldukça katkıda bulundu. Semih ve Mustafa’dan memnunum. Çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum"

"SVENSSON, BEŞİKTAŞ’I SÜREKLİ KAZANAN TAKIM HALİNE GETİRECEK OYUNCULARDAN BİR TANESİ"

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax ile adı anılan Jonas Svensson hakkında da konuşan Solskjaer şu ifadeleri kullandı: