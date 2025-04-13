Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de 3. mağlubiyetini aldı

İHA
Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçla birlikte takımın başında ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.
10 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI
Göreve geldiğinden itibaren Süper Lig'de 10 maça çıkan Solskjaer, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Süper Lig'de Konyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'e yenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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