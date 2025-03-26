Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de Galatasaray’a karşı ilk peşinde!
İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Dolmabahçe'de Galatasaray’ı konuk edecek.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılar ile ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Beşiktaş, bu kötü gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında sonlandırmak istiyor.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERLE GALATASARAY'I YENEMEDİ

Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Galatasaray'a karşı Süper Lig’de son galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic’le de 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde sarı-kırmızılı takıma evinde 1-0 mağlup olurken, bu sezonun ilk yarısında ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde deplasmanda 2-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER İLE GALATASARAY'A KARŞI OYNADIĞI SON 8 LİG MAÇI

2011-2012

20 Kasım 2011 / Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)

26 Şubat 2012 / Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)

2013-2014

22 Eylül 2013 / Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)

22 Şubat 2014 / Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2014-2015

4 Ocak 2015 / Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)

24 Mayıs 2015 / Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2023-2024

3 Mart 2024 / Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Fernando Santos)

2024-2025

28 Ekim 2024 / Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Giovanni van Bronckhorst)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor