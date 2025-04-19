Ole Gunnar Solskjaer: Zor bir dönemden geçiyoruz

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Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşılıklı goller çıktı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk takım, Rafa Silva'nın 10. dakikada attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın golüyle cevap verdi.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA İLK YARIDA ÇOK İYİYDİK"

İlk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk, skoru 2-0'a getirebilirdik. Rafa Silva'nın golü çok küçük bir ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk yarıdaki hücum aksiyonlarımız çok iyiydi.

"GOLDEN SONRA DUYGUSAL BİR KIRILMA YAŞADIK"

Ancak ikinci yarıya aynı performansla başlayamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Golden sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu da etkili olmuş olabilir. Kontrolü kaybettik ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Semih'in girdiği pozisyonlar vardı, golü bulabilirdi ama olmadı.

"KONTROLÜ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPTIM"

İkinci yarıdaki değişikliklerin nedenini de açıklayan Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Kontrolü kaybettiğimiz için değişiklik yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. Bu nedenle 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncuyla oyunu dengelemeye çalıştık. Ortalardan gol bulmayı hedefledik ancak ikinci yarıda oyuna tam anlamıyla giremedik. Semih'i oyuna aldık, golü atmaya çok yakındı.

"GOL ATMAMIŞ OLSA DAHA MUTLU OLURDUM"

Maçın ardından eski Beşiktaşlı futbolcu İsmail Köybaşı ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Solskjaer, şu ifadeleri kullandı: