Ole Gunnar Solskjaer'den Slaven Bilic'ten sonra bir ilk!

İHA

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı.

BILIC'İN ARDINDAN BİR İLK

Beşiktaş, Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.

3 YABANCI TEKNİK ADAM, BU SERİYİ YAPAMADI

Bilic'in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Rizespor ve Bursaspor'a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı.

Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.