Ole Gunnar Solskjaer'in Antalyaspor maçı 11'i belirledi

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UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Athletic Bilbao’yu 4-1 yenerek moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'deki Antalyaspor mesaisine devam ediyor.

İlk maçında önemli bir galibiyet elde eden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de Antalya ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i şekillendirdi.

KALE VE SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK YOK

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı ekibin kalesini Mert Günok koruyacak.

Savunmanın sağında Jonas Svensson, solda Arthur Masuaku görev yapacak. Stoper ikilisi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den oluşacak.

ORTA SAHADA DA AYNI İSİMLERE ŞANS VERECEK

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes görev yapacak.

Hücumun sağ kanadında Bilbao ağlarını 2 kez sarsan Milot Rashica oynayacak. Sol kanatta ise Ernest Muçi şans bulacak.

TEK DEĞİŞİKLİK İLERİ HATTA

10 numarada Rafa Silva'yı düşünen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, santrfor bölgesinde değişikliğe gidecek.

Norveçli çalıştırıcı, Ciro Immobile’nin yerine Semih Kılıçsoy'u 11’de başlatacak.