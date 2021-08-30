Olimpiu Morutan beraberliğe rağmen parladı

Galatasaray'ın FCSB'den 3.5 milyon euroya transfer ettiği Olimpiu Morutan ilk maçında otoritelerden tam not aldı.

Galatasaray'ın FCSB'den transferi Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

GOLLERDE VE SAHA İÇİNDE ETKİLİYDİ

72. dakikada yerini Sofiane Feghouli'ye bırakan Rumen futbolcu performansıyla alkış aldı.

Topu ayağına aldığı andan itibaren farkını ortaya koyan Morutan, 1 golün doğrudan asistini yaparken diğer golde de çektiği şut Kerem'in tamamlamasıyla gole dönüştü.

TOP HAKİMİYETİ VE PASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Topu ayağına aldığındaki çevikliği ve top hakimiyeti yüksek olan 22 yaşındaki oyuncu paslarıyla da Fatih Terim'den de tam not aldı. Önümüzdeki maçlarda sisteme uymasıyla formunu daha da artırması beklenen Morutan'ın uyum sürecini kolay atlatması da taraftarı mutlu etti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.