Olimpiu Morutan: Böyle oynarsak muhakkak kazanacağız

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Morutan, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Morutan, "İyi maç çıkardık. İyi oynadık ama takım olarak bir türlü kazanamıyoruz. Takımıma her zaman yardım etmek istiyorum. Bir şanssızlık var üstümüzde. Önümüzdeki maçta kazanıp bu şanssızlıktan kurtulmak istiyoruz." dedi.

"MUHAKKAK KAZANACAĞIZ"

Rumen oyuncu, "Bu akşam takım olarak çok istekliydik. Böyle devam edersek, önümüzdeki haftalarda muhakkak kazanacağız, galibiyetler gelecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.