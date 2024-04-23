Olimpiu Morutan, sedyeyle saha kenarına geldi Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Olimpiu Morutan, Beşiktaş'la oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçının son dakikalarında sakatlık geçirdi ve sedyeyle oyundan alındı.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Eryman Stadyumu'nda oynanan mücadele iki tarafın da kontrollü bir oyunu tercih etmesiyle golsüz beraberlik ile sonuçlandı ve turun ikinci maçı öncesi iki takım da final iddiasını sürdürmüş oldu.

Bu müsabakanın son anlarında ise Ankaragücü'ne kötü bir haber geldi.

Morutan maça devam edemedi

Başkent temsilcisinde sezon başında Galatasaray'dan kadroya katılan Olimpiu Morutan sakatlık geçirdi.

Rumen futbolcu, 82. dakikada talihsiz bir an yaşadı ve kendini yere bıraktı.

Sedyeyle kenara gelen hücum oyuncusunun yerine ise oyuna Anastasios Chatzigiovanis dahil oldu.