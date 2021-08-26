Olimpiu Morutan'ın eksileri ve artıları

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ı sizler için yakından analiz ettik.

Sarı-kırmızılılar Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı.

Galasaray 22 yaşında ve 1.73 metre boyundaki Morutan için Romanya’nın FCSB takımına, bonuslar dahil 3,5 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılarda 5 yılda toplam 3 milyon euro verilecek olan Morutan'ın toplam maliyeti böylelikle 6,5 milyon euroyu bulacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, "12 milyon eurolardan nerelere geldik" sözleriyle ucuza aldıklarını ima ettiği genç futbolcunun özellikleri araştırıldı.

İşte Morutan’ın artıları ve eksileri…

ARTILARI

Top hakimiyeti üst düzeyde. Çalımlarıyla dar alandan zorlanmadan çıkabiliyor.

Oyunu dikine oynamayı seviyor. Driplingleri çok iyi ve sürekli içeri kat ediyor.

Her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında rahatlıkla oynayabiliyor.

Fatih Terim’in de ifade ettiği üzere problem çözen, maç kazandıran bir oyuncu.

FCSB takımında en çok forma giydiği ve verimli olduğu bölge sağ kanat.

Özgüveni yüksek. En kritik anlarda bile soğukkanlılığını korumayı başarıyor.

Rakip savunmaların arkasına derin toplar atma konusunda çok becerikli.

Forveti çok iyi besliyor. Geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 asist yaptı.

Gol vuruşlarında başarı oranı yüksek. Geçen sezon 8 gol atmayı başardı.

Oyunun savunma kısmında da başarılı. Pres gücü gayet iyi ve çalışkan.

EKSİLERİ

Kariyerinde ilk kez Romanya dışında bir ülkede futbol oynayacak.

Henüz 22 yaşında olduğu için tecrübe eksikliği var.

Süper Lig için geliştirmesi gereken yönü, fizik gücü.