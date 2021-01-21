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    Olimpiyat Stadı'nın kale arkalarına rüzgar panelleri takıldı

    Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Olimpiyat Stadı'nın kale arkası tribünlerine rüzgar panelleri konuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:27
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    Olimpiyat Stadı'nın kale arkalarına rüzgar panelleri takıldı

    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte yeniden kapılarını açan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki değişiklikler dikkatlerden kaçmadı.

    Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı statta, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

    DAHA ÖNCE RÜZGARDAN KIRILMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın Olimpiyat Stadı'nı kullandığı yıllarda da paneller yapılmış ancak bu paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı.

    Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.

    Olimpiyat Stadı nın kale arkalarına rüzgar panelleri takıldı #1

    Olimpiyat Stadı nın kale arkalarına rüzgar panelleri takıldı #2

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