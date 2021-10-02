Olympiakos Başkanı Marinakis'in sicili bozuk çıktı

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Fenerbahçe galibiyeti sonrası sarf ettiği sözlerle bir kez daha saçmaladı. Yunan başkanın bu kariyerindeki tek skandal değil...

Olympiakos Başkanı Vangelis Marikanis, Fenerbahçe maçından sonra söylediği sözlerle Türk futbolseverleri kızdırmıştı.

2012 EUROLEAGUE FİNALİNE ATIF

Marinakis tepki çeken açıklamasında, “İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer, bana 2012 yılında İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı” sözleriyle hem takımının Avrupa Ligi’ndeki galibiyetini gölgeledi hem de kendisini adeta komik duruma düşürdü.

MİNARESİZ AYASOFYA'YA EN GÜZEL CEVABI FENERBAHÇE VERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; onun bu sayıklamaları ilk değil. Vangelis, 2017 yılında takımı İstanbul’da Final-Four’a kalınca özel tişörtler bastırmıştı.

Bu tişörtte bir basketbol topu, Boğaziçi Köprüsü ve minaresiz Ayasofya illüstrasyonu yer alıyordu, altında ise Konstantinopolis yazıyordu.

Bu mesaja cevap, Fenerbahçe Kulübü’nün resmi mağazası olan Fenerium’dan gelmiş ‘İstanbul, since 1453 (1453’ten beri İstanbul)’’ yazısı bulunan tişört görseli “Doğrusu bu’’ mesajıyla paylaşılmıştı. Vangelis’in skandalları da sadece sözleriyle sınırlı değil. Bakın bugüne kadar neler yapmış...

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, GASP PATLAYICI MADDE KULLANMA

2014: Suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, patlayıcı madde kullanma, şike gibi suçlara karıştığı iddiasıyla ifadeye çağırıldı. Davayı başlatan savcılar Aristidis Koreas ve Haris Lakafosis, kısa sürede davadan uzaklaştırıldı ve dosya kapatıldı.

EŞİYLE YASAK AŞK YAŞAYAN TEKNİK ADAM JARDIM'I HEMEN KOVDU

2013: Dönemin teknik direktörü Leonardo Jardim’in, Vangelis Marinakis’in eşi Atanasija ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu olaya çok sinirlenen Marinakis Portekizli çalıştırıcıyı kulüpten kovdu.

PANATHINAIKOS 'ŞİKE YAPTI' DEDİ, HEM UEFA HEM CAS REDDETTİ

2015: Ezeli rakiplerinden Panathinaikos Kulübü’nün Olympiakos ve Vangelis Marikanis ile ilgili 2015 yılındaki polis tapeleri, savcı iddianamesi ve gazete kupürlerinden oluşan şike başvurusu UEFA ve CAS tarafından reddedildi.

EROİN KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLANDI, YARGILANMADA KURTULDU

2018: Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı. Ancak bu davadan da hiçbir şekilde yargılanmadan kurtuldu.

2015 YILINDAKİ ATROMITOS MAÇI İÇİN BU KEZ BAHİS ŞİKESİ DAVASI

2020: Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 25 Ekim 2015 yılında oynanan yılındaki karşılaşmanın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis’in de adı geçiyor.

ŞİKE SORUŞTURMASINA ADI KARIŞTI, AKLANDI

2010: Vangelis, Yunanistan’ın en başarılı ve en popüler Futbol kulübü olan Olympiakos’u satın aldı. Onun başkanlığında Olympiakos, Yunanistan Ligi’nde 9 kez şampiyonluğuna ulaştı. 2011 yılında Yunanistan’daki şike soruşturmasında ismi geçse de herhangi bir suç unsuruyla karşılaşılmadığı gerekçesiyle bu soruşturmadan aklandı.