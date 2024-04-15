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Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde! 3 isim takımla çalıştı

Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde! 3 isim takımla çalıştı Perşembe günü Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder takımla birlikte çalıştı.