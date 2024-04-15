Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde! 3 isim takımla çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
3 isim takımla çalıştı
Öte yandan Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla çalıştı.
Mert Hakan Yandaş yine yok
Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin dışında tek eksik Mert Hakan Yandaş.
Fenerbahçe, Olympiakos ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetmişti.
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