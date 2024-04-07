Olympiakos maçına hazırlanan Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Cengiz Ünder, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Hazırlıklar devam edecek

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 8 Nisan Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Cengiz Ünder sakatlığını atlattı

Öte yandan bu idmanda sarı-lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Sakatlığını tamamen atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Son olarak 10 Mart tarihinde Pendikspor'la oynanan Süper Lig maçında forma giyen milli futbolcu, böylelikle takıma geri dönmüş oldu.