Panathinaikos'a giden Willian Arao'dan ilk sözler: Şampiyon olmaya geldim Willian Arao, Panathinaikos'a transferi için gittiği Yunanistan'da ilk açıklamasını havalimanında yaptı.

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Fenerbahçe'den ayrılarak Panathinaikos'la anlaşan Willian Arao, imza atmak için indiği Yunanistan'da ilk açıklamalarını yaptı.

Sport24'ün haberine göre; Arao, havalimanında yaptığı açıklamada şampiyonluklar yaşamak için Panathinaikos'a geldiğini belirtti.

Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim.

2.5 milyon euro bonservis ödenecek

Öte yandan Willian Arao'nun sağlık testlerinden geçip imza atması halinde Fenerbahçe'nin 2.5 milyon euro bonservis bedeli kazanması bekleniyor.

Willian Arao, geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmiş ve sarı-lacivertli formayla 45 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.