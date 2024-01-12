Olympiakos'tan Fatih Terim açıklaması: Onun sayesinde taraftarımız arttı Olympiakos'un sportif direktörü Christian Karembeu, Fatih Terim'in Panathinaikos'a gelişinin ardından kendi taraftar sayılarının arttığını öne sürdü.

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Dünyanın çeşitli ülkelerinden spor profesyonellerinin buluştuğu Winter League Convention etkinliğinin üçüncüsü, 10-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor.

Olympiakos Sportif Direktörü eski ünlü Fransız futbolcu Christian Karembeu, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Karembeu, kariyeri boyunca gördüğü kültür zenginlikleri hakkında, "17 yaşımda Avrupa'da yaşama kararımı çoktan vermiştim. Avrupa'ya bir bavulum dahi olmadan sadece futbolla geldim. Şanslıydım; insanlarla tanışarak, dinleyerek, öğrenerek ilerledim. Gittiğim her ülke kültüründen bir şeyler öğrenerek devam ettim. Dil öğrenmek de bence bir kültürel bir yapı. Futbolu farklı toplumları ve farklı kültürleri birleştirdiği için seviyoruz. Futbol farklı kültür ve farklı yapıdaki insanları bir araya getirebiliyor." dedi.

"Daha fazlasını kazanmak ilham kaynağım oldu"

Kesinlikle kariyer yolculuğumdaki tüm detayların birini, diğerinden üstün tutup kıyaslayamam. Her birinde farklı yerlerden arkadaşlarımla oynadım. Benim için daha fazlasını kazanmak ve ileriye gitmek ilham kaynağım oldu. Nereden geldiğimi ve kim olduğumu hiçbir zaman unutmadım. Küçük bir ada ülkesinden geldiğim için bu yolculuk bence başlı başına bir başarı. Yeni diller ve farklı insanlar tanıdım. Bu uzun yolculuğun her bir gününde farklı fedakarlıklarım oldu. Dünyanın her yerinde bir taraftarınız ve takipçiniz olabiliyor. Bunu yapabiliyorsanız başarılısınız demektir.

"Fatih Terim sayesinde taraftarımız arttı"

Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ayağının tozuyla soluğu Antalya'da alan Karembeu, Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ligde rekabetin artacağını vurgulayan Fransız yıldız, Terim'in çok büyük bir marka olduğunun altını çizdi.

Terim'in gelişinin üzerindeki baskıyı artırmadığını belirten ünlü isim, PAOK, AEK gibi takımların yükselen performansıyla birlikte şampiyonluk yarışının çok çetin geçeceğini söyledi.

Fatih Terim'in Panathinaıkos'a gelişinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının kendilerini desteklediğini ifade eden Karembeu, Olympiakos taraftarının sayısının hızla arttığına ve sosyal medyada etkileşimin büyüdüğüne dikkat çekti.