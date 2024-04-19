Olympiakos'un Fenerbahçe'yi elemesi Yunan basınında UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da elemesi Yunanistan'da gündem oldu. Yapılan 'Rus ruleti' benzetmesi dikkat çekti.

ensonhaber.com

Olympiakos, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'yi seri penaltı atışları sonucunda eledi.

Yunan ekibinin İstanbul'daki zaferi Yunanistan'da da manşetleri süsledi.

İşte o manşetler...

Ta Nae

Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.

SDNA

Olympiakos, Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti; Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı.

Naftemporiki

Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.

BNSPORTS

Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.

Sofokleousin

Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı.

Gazzetta

Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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