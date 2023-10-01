Omar Colley: Bu final maçıydı

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Süper Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu:

"Kazanmak için her şeyimizi verdik"

Bu üç puan çok önemliydi. Takım ve camia için önemliydi. Trabzonspor ve Adana maçlarından sonra zor zamanlar geçirdik. Bu final maçıydı. Kazanmak için her şeyimizi verdik. Mutluyuz. Maçın öneminden dolayı da performansımızın iyi olması iyiydi. Üç puan için her şeyimizi yaptık.