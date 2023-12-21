Omar Colley, bu sezonki 5. golünü attı

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılarda 31 yaşındaki savunmacı Omar Colley, Alanyaspor karşısında 9. dakikada kaydettiği gol ile birlikte bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.
Gambiyalı oyuncu, kadro dışı bırakılan Aboubakar’dan sonra Cenk Tosun ve Jackson Muleka ile birlikte Beşiktaş’ın en skorer oyuncusu oldu.
Colley, bu maça kadar Süper Lig'de Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor'a 1'er UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Dinamo Kiev'e 1 gol atmıştı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Omar Colley, 90 dakika sahada kaldı.
"Taraftarlar bunu hak etmiyor"
Beşiktaş'ta tek golü kaydeden Omar Colley, maçın ardından açıklama yaptı.
Omar Colley, şu ifadeleri kullandı:
Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu kabul edilebilir değil. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük taraftarları var. Bugün olanlar hakkında... Sözün bittiği yerdeyim. Sadece özür dileyebilirim.
"Bir sonraki maç daha iyi olacağız"
Savunma oyuncusu, açıklamalarına şöyle devam etti:
Bu biz değiliz. Maçın genelini kontrol ettik ama 3 fırsat verdik ve rakip değerlendirdi. Bu durumu anlatacak daha fazla kelime bulamıyorum. Kariyerimin en acı yenilgilerinden biri. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Bir sonraki maç daha iyi olacağız.
"Kabus gibiydi"
Colley ayrıca şu sözleri sarf etti:
Ben futbolcuyum. Futbolda hatalar olur. Biz bugün odağımızı, konsantrasyonumuzu kaybettik. Maçı kontrol ettik. Daha iyisini yapabilirdik. Hatalar yaptık. Konsantasyon yoktu. Özür diliyorum tekrar. Bunu unutmamız lazım. Taraftarımıza daha iyi bir sonuç vermeyi istiyorduk. İnişlere çıkışlara rağmen taraftarımız hep arkamızda. Onlara maalesef istediklerini veremedik. Çok çok özür dilerim. Kabus gibiydi. Attığım golün de bir önemi yok. Önümüzdeki maç, taraftarlara daha iyi şeyler vermemiz gerekiyor.
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