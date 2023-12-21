Omar Colley, bu sezonki 5. golünü attı Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Omar Colley, Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 5’e yükseltti.

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Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda 31 yaşındaki savunmacı Omar Colley, Alanyaspor karşısında 9. dakikada kaydettiği gol ile birlikte bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.

Gambiyalı oyuncu, kadro dışı bırakılan Aboubakar’dan sonra Cenk Tosun ve Jackson Muleka ile birlikte Beşiktaş’ın en skorer oyuncusu oldu.

Colley, bu maça kadar Süper Lig'de Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor'a 1'er UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Dinamo Kiev'e 1 gol atmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Omar Colley, 90 dakika sahada kaldı.

"Taraftarlar bunu hak etmiyor"

Beşiktaş'ta tek golü kaydeden Omar Colley, maçın ardından açıklama yaptı.

Omar Colley, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu kabul edilebilir değil. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük taraftarları var. Bugün olanlar hakkında... Sözün bittiği yerdeyim. Sadece özür dileyebilirim.

"Bir sonraki maç daha iyi olacağız"

Savunma oyuncusu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu biz değiliz. Maçın genelini kontrol ettik ama 3 fırsat verdik ve rakip değerlendirdi. Bu durumu anlatacak daha fazla kelime bulamıyorum. Kariyerimin en acı yenilgilerinden biri. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Bir sonraki maç daha iyi olacağız.

"Kabus gibiydi"

Colley ayrıca şu sözleri sarf etti: