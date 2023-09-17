Omar Colley: Depremde ikinci kattan atlamayı düşündüm Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depreme milli takım kampında yakalandı ve yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta 8 Eylül tarihinde yerel saatle 23.10 sularında yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtilmişti.

Başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedilen depremden Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley etkilendi.

"İkinci kattan atlamayı düşündüm"

Gambiya Milli Takımı ile birlikte Fas'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında yaşadığı depremi anlatan deneyimli stoper, şu ifadeleri kullandı:

Uyuyordum. Ne olduğunu bilmeden uyandım. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm. Açamayınca resepsiyona gittim. Depremden sonra havuza koştum.

"Korkudan dilim tutuldu"

BBC'ye konuşan 30 yaşındaki isim şu sözleri sarf etti:

Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. Yaşadıklarım onca şeyden sonra tek başıma oturduğumda hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam, araba veya uçak sesi, sanki geri geliyormuş gibi hissediyorum. İstanbul'a dönünce kulüp psikoloğuyla konuştum. Eşime olanları anlattım. Kız kardeşim ve Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla konuştum ve bu beni daha iyi hissettirdi.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Colley depremden 2 gün sonra Kongo ile olan maçın iptal edilmemesini de eleştirdi. Savunma oyuncusu yaptığı açıklamada, şunları dedi: