Omar Colley: Esas işim savunma yapmak ama gol attığım için mutluyum Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Samsunspor galibiyetinin ardından, "Bize özgüven katan üç puan aldık. Esas işim savunma yapmak ama gol attığım için mutluyum" dedi.

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ile tamamlandı.

Beşiktaş'ın gollerini Cenk Tosun ve Omar Colley kaydederken, Samsunspor'un golü Marius Mouandilmadji'den geldi.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden savunma oyuncusu Omar Colley açıklamalarda bulundu.

"Gol attığım için mutluyum"

Gol attığı için mutlu olduğunu ifade eden Colley, şunları dedi:

Takıma döndüğümden dolayı mutluyum. Galip geldik bugün. Çok çalışıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ritim ve kazanma alışkanlığı ediniyoruz. Bize özgüven katan üç puan aldık. Esas işim savunma yapmak ama gol attığım için mutluyum. Bazı maçlar yakın geçer, duran toplar belirleyici olur. Böyle bir maçtı. Gol attığım için mutluyum ama galibiyet aldığımız için çok daha mutluyum.

"İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız"

Necip Uysal ile iyi bir ikili oluşturduklarını söyleyen Colley, şu sözleri sarf etti: