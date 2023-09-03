Omar Colley, gol atmaya devam ediyor Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımın savunma oyuncusu Omar Colley, yine sahneye çıktı ve son 4 maçtaki 3. golünü attı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Beşiktaş Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Omar Colley ve 40. dakika Milot Rashica kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 7'ye çıkardı. Sivasspor ise 5 puanda kaldı. Milli ara sonrası Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Son 4 maçta 3 gol kaydetti

Bu mücadelede ise Omar Colley, bir kez daha fileleri havalandırdı. Gambiyalı stoper Omar Colley, oynadığı son 4 maçta 3. golünü attı.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden tecrübeli oyuncu, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

30 yaşındaki stoper, Pendikspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında topu ağlara gönderdi.