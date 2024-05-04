Omar Colley, gollerine devam ediyor! Ligde 7. kez fileleri sarstı Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Omar Colley, Rizespor karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti.

İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Rizespor'u konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 3-2'lik skorla kazandı.

Bu müsabakada siyah-beyazlıların Rizespor karşısında ilk golünü kaydeden Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti.

Tüm kulvarlarda 8. golünü kaydetti

Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken 31 yaşındaki stoper bu maç öncesi Süper Lig’de Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Başakşehir ağlarını da havalandırmıştı.

Öte yandan Colley, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2'lik skorla yendiği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında da gol sevinci yaşamıştı.

Alanyaspor maçında yok

40. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören tecrübeli isim, gelecek hafta Alanyaspor'la deplasmanda yapılacak müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Savunma oyuncusu; Fenerbahçe, Alanyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kart görmüştü.

İkinci yarıda sahaya çıkmadı

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe tarafından 11’de sahaya sürülen Colley, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakanın 46. dakikasında yerini Joe Worrall’a bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)