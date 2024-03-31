Omar Colley, Süper Lig'i değerlendirdi Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley, Süper Lig hakkında konuştu. Gambiyalı futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum ama futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu var" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de zirvenin 35 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 30 hafta sonunda 4. basamakta yer alıyor.

İstikrarsız sonuçlara imza atan siyah-beyazlı takımda bu sezon gol yollarında yaptığı katkıyla dikkatleri çeken Omar Colley, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Savunma oyuncusu, Türkiye'deki taraftarların İtalya'daki taraftarlara göre daha coşkulu olduğunu ve Bu sebepten Türkiye'de baskının biraz daha fazla olduğunu ifade etti. Colley, Süper Lig'deki taktik anlayışı hakkında da konuştu.

"Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim"

Süper Lig ile İtalyan futbolunun farkını anlatan Gambiyalı isim, şunları dedi:

Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim. Dördüncüyüz ama takım için biraz zor bir sezon... Taraftarlar haklı olarak daha yukarılarda olmamızı istiyor. Kendimi iyi hissediyorum ama futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu. Sampdoria'da mutlu anlar yaşadım. Son birkaç sezonumuz zor geçti ama her zaman maçları takip ediyorum, kalbimdeler...

"Türkiye'de taraftarlar çok sıcak ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar"

Türk futbolunda baskının olduğunu söyleyen Colley, şu sözleri sarf etti:

Türkiye'de taraftarlar çok sıcak ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar. İtalya'da bu anlamda daha az baskı var. Ama Türkiye'de ırkçılık olaylarını hiç görmedim. İtalya'da olanlardan dolayı üzgünüm. Orası benim ikinci evim.

"Irkçılık birçok ülkede var"

31 yaşındaki oyuncu, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

Jesus - Acerbi olayına hiç girmeyeceğim ama İtalya'da çok fazla yabancı var ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Irkçılık birçok ülkede var ama İtalya bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı, İtalya Futbol Federasyonu kararlı bir şekilde müdahale etmeli.

36 maçta 6 gol kaydetti

2022-2023 sezonunun devre arasında 2.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Sampdoria'dan Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayı 36 resmi maçta giydi.

Omar Colley, bu karşılaşmalarda 6 kez ağları sarsmayı başardı.