Omar down sendromlu çocuğunu eğlendirmek isterken yaralandı

Dün gece havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin, down sendromlu çocuğunu eğlendirmek isterken yaralandığı ortaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin dün gece başına gelen olay, futbol camiasını derinden üzdü.

Yılbaşı gecesi evde kurduğu havai fişek sisteminin yüzünde patlaması sonucu ağır yaralanan Norveçli futbolcu, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

ÇOCUĞUNU EĞLENDİRMEK İSTERKEN OLDU

Doktorlar tarafından ameliyata alınan 29 yaşındaki oyuncunun nasıl yaralandığı ortaya çıktı.

Omar'ın çocuklarından birinin down sendromlu olduğu ve onu eğlendirmek isterken başına böyle bir şey geldiği öğrenildi.

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